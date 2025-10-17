Intrecci di vite | laboratori culturali e sociali per adulti all’Oratorio Giardini Angela Merici di Benevento
Prende il via a Benevento, presso l' Oratorio "Giardini Angela Merici", il progetto "Intrecci di Vite", promosso dall'associazione ARGÁ – Arte Cultura Sport e Spettacolo ASD APS in collaborazione con l'Unità Pastorale San Filippo Neri e con il patrocinio del Rotary Club di Benevento. Il progetto nasce dal desiderio di contrastare l'isolamento sociale e di offrire a persone adulte l'opportunità di vivere esperienze di crescita, relazione e creatività. Attraverso attività culturali, artistiche, fisiche e sociali, "Intrecci di Vite" si propone di riattivare legami di comunità e di valorizzare la ricchezza umana e culturale del centro storico di Benevento.
