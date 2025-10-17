Intrecci di vite | laboratori culturali e sociali per adulti all’Oratorio Giardini Angela Merici di Benevento

Anteprima24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Prende il via a Benevento, presso l’ OratorioGiardini Angela Merici”, il progetto “Intrecci di Vite”, promosso dall’associazione ARGÁ – Arte Cultura Sport e Spettacolo ASD APS in collaborazione con l’Unità Pastorale San Filippo Neri e con il patrocinio del Rotary Club di Benevento. Il progetto nasce dal desiderio di contrastare l’isolamento sociale e di offrire a persone adulte l’opportunità di vivere esperienze di crescita, relazione e creatività. Attraverso attività culturali, artistiche, fisiche e sociali, “Intrecci di Vite” si propone di riattivare legami di comunità e di valorizzare la ricchezza umana e culturale del centro storico di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

intrecci di vite laboratori culturali e sociali per adulti all8217oratorio giardini angela merici di benevento

© Anteprima24.it - Intrecci di vite: laboratori culturali e sociali per adulti all’Oratorio “Giardini Angela Merici” di Benevento

Altre letture consigliate

intrecci vite laboratori culturaliFestival della Scienza: Intrecci è il tema dell'edizione 2025, tra diverse discipline, eventi e laboratori. Il programma - In programma 257 eventi, articolati in 112 conferenze, 98 laboratori, 19 mostre, 6 spettacoli e 22 eventi speciali. Secondo mentelocale.it

Nurachi, torna una nuova edizione di "Nuracque - Intrecci Culturali" - Passeggiate naturalistiche e archeologiche, due home restaurant, aperitivi al tramonto in laguna e laboratori d'arte. Si legge su unionesarda.it

intrecci vite laboratori culturaliSerdiana, successo per il Sardinia Wine Festival “Intrecci di Vite” - Centinaia di visitatori ieri sera nel centro del Parteolla per la terza edizione della rassegna promossa dal Comune con il Sostegno della Regione e della Fondazione di Sardegna organizzata dall’Associ ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Intrecci Vite Laboratori Culturali