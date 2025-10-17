Intossicazioni al liceo Marconi i primi esami sui campioni d' aria danno esito negativo
Nessuna particolare sostanza nell'aria. È quanto emerge dai primi risultati sugli esami di laboratorio condotti sulle sacche d'aria prelevate al liceo statale "Marconi", dove nella mattinata di giovedì 16 ottobre una cinquantina di persone, tra alunni e personale, hanno accusato disturbi e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
INTOSSICAZIONI al liceo Marconi, Cgil e Flc Cgil richiamano l'attenzione sulla sicurezza delle scuole Il link ? - facebook.com Vai su Facebook
Intossicazioni al liceo Marconi, Cgil e Flc Cgil richiamano l'attenzione sulla sicurezza delle scuole https://ift.tt/GcBVrIf https://ift.tt/QSILe3l - X Vai su X
Pescara, liceo Marconi evacuato: diversi intossicati per sostanza sprigionata nell'aria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pescara, liceo Marconi evacuato: diversi intossicati per sostanza sprigionata nell'aria ... Segnala tg24.sky.it
Intossicazione al Liceo Marconi: mille studenti soccorsi e plesso chiuso VIDEO - Poco dopo il suono della campanella, infatti, secondo le prime ricostruzioni alcuni alunni di una classe avrebbero iniziato ad ... Si legge su ilgazzettino.it
Pescara, intossicazione al liceo Marconi: 4 persone in ospedale - Evacuato il liceo Marconi di Pescara per intossicazione da ammoniaca. Riporta abruzzonews.eu