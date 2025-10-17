Intossicazioni al liceo Marconi i primi esami sui campioni d' aria danno esito negativo

Nessuna particolare sostanza nell'aria. È quanto emerge dai primi risultati sugli esami di laboratorio condotti sulle sacche d'aria prelevate al liceo statale "Marconi", dove nella mattinata di giovedì 16 ottobre una cinquantina di persone, tra alunni e personale, hanno accusato disturbi e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

