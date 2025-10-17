intesa sanpaolo protagonista negli stati uniti con operazioni per 50 miliardi di dollari

Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione IMI Corporate & Investment banking, consolida il proprio ruolo di protagonista sul mercato statunitense, dove ha supportato negli ultimi tre anni alcune delle operazioni più rilevanti per un valore complessivo pari a circa 50 miliardi di dollari. La delegazione della banca, guidata dal chief della divisione IMI CIB Mauro Micillo, è presente in questi giorni a Washington dove sta partecipando alle riunioni del Fondo monetario internazionale. «Le recenti operazioni che ci hanno visto protagonisti confermano la solidità della nostra presenza negli Stati Uniti e la capacità di mobilitare capitali, offrendo soluzioni strutturate in un contesto tra i più competitivi al mondo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

