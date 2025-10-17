Intesa Sanpaolo Assicurazioni Borla protagonista al Festival della Cultura Finanziaria

“Le giovani generazioni, che rappresentano il nostro futuro, devono avere le competenze necessarie per poter costruire qualcosa di nuovo in un mondo che nessuno ha mai visto prima e devono creare adesso le condizioni per vivere bene le fasi della vita che arriveranno, cercando di capire quanto sia importante gestire l’oggi, per avere un beneficio domani. Accrescere la propria cultura assicurativa e finanziaria è un modo per acquisire gli strumenti e le competenze necessarie per realizzare la propria indipendenza”. Lo ha detto Virginia Borla, Ad e Dg di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e responsabile della divisione Insurance, intervenendo, a Catania, al panel ‘Vite finanziarie: come cambiano i bisogni di donne e giovani’ nell’ambito del Festival della Cultura Finanziaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it