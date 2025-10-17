Intervista alla Meloni un monologo? Vespa infastidito da Crozza | risposta durissima in diretta

Il confronto tra satira televisiva e giornalismo istituzionale si arricchisce di un nuovo capitolo. Stavolta è Bruno Vespa a rispondere in prima persona, con tono fermo ma ironico, alle critiche mosse da Maurizio Crozza nel corso del suo programma, dove aveva definito l'intervista a Giorgia Meloni trasmessa su Rai 1 come un "monologo" mascherato da dialogo. Leggi anche: Bruno Vespa, scritta shock nell'ascensore: panico in Rai Nel mirino del comico, la conduzione di Porta a Porta, ritenuta troppo accomodante nei confronti della Presidente del Consiglio, con Vespa accusato implicitamente di aver rinunciato al proprio ruolo critico.

