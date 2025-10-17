Intervento vigili del fuoco nella zona industriale | Principio di incendio di modesta entità

Brindisireport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – L’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi all'esterno dei capannoni della ditta di demolizioni Tmm è durato un paio d’ore, sul posto si è recata anche una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi per il sopralluogo del caso, ma per fortuna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Vigili del fuoco e unità cinofile in azione - BAGHERIA (PALERMO) – Momenti di paura a Bagheria, in provincia di Palermo, per il crollo di una palazzina. livesicilia.it scrive

intervento vigili fuoco zonaBlevio, decesso in zona impervia intervento congiunto Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco - Sono partite le squadre dei tecnici della Stazione del Triangolo Lariano, ... Segnala valtellinanews.it

intervento vigili fuoco zonaIntervento dei vigili del fuoco in strada del Conservatorio - Video - Intervento dei vigili del fuoco in strada del Conservatorio, in serata, per soccorrere un'anziana chiusa in casa. Scrive gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Intervento Vigili Fuoco Zona