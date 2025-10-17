La classifica Best Global Brands 2025 stilata da Interbrand svela un panorama in evoluzione rapida, dominato da innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e media digitali. I 100 brand più preziosi al mondo valgono oggi circa 3,6 trilioni di dollari, con un incremento del 4,4 per cento rispetto ai 3,4 trilioni del 2024. Gonzalo Brujó, ceo globale di Interbrand, sottolinea che l’ AI e i servizi digitali stanno ridefinendo le regole del gioco, portando all’affermazione di nuovi leader del mercato. La classifica di Interbrand sulle aziende che valgono di più. A guidare la classifica Best Global Brands 2025 di Interbrand è Apple, che si conferma al primo posto con un valore di 470,9 miliardi di dollari (–4 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Interbrand, la classifica dei brand che valgono di più al mondo nel 2025