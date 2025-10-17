Inter Under 23 | quarto acuto esterno di fila nel derby con l’Alcione
L’inedito derby di Milano finisce nelle mani dell’ Inter Under 23 che supera per 2-1 un Alcione invisibile nella prima frazione e più determinato nella seconda. Mattatore della partita è La Gumina, autore di una doppietta. I nerazzurri tornano a riassaporare la posta piena dopo il pareggio in rincorsa contro l’Ospitaletto Franciacorta e colgono la quarta vittoria in trasferta consecutiva dopo quelle con Virtus Verona, Pergolettese e Lumezzane portandosi al terzo posto con diciotto punti con l’Union Brescia e in piena corsa per la vetta. Cronaca e tabellino . PRIMO TEMPO – I nerazzurri ci provano subito con Lavelli che però, dal limite, complice anche un rimpallo, conclude sul fondo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
