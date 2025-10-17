Inter si prospetta un periodo intenso per i ragazzi di Chivu Il punto sui prossimi impegni dei nerazzurri

Inter News 24 Inter: terminata la sosta nazionali, inizia un periodo fitto di impegni e di big match. Sarà importante perché ci darà risposte su Chivu. L’ Inter arriva a questo punto della stagione con una striscia di cinque vittorie consecutive e un calendario che sembra favorevole, almeno a prima vista. Tuttavia, nelle prossime settimane la squadra di Cristian Chivu dovrà affrontare una serie di sfide decisive, che metteranno alla prova la condizione fisica e mentale dei nerazzurri. Le sfide in arrivo per l’Inter. Il ciclo che attende i nerazzurri inizia con una trasferta molto delicata: domani sera, l’Inter affronterà la Roma allo stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, si prospetta un periodo intenso per i ragazzi di Chivu. Il punto sui prossimi impegni dei nerazzurri

