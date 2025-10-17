Inter Mkhitaryan difende Pio Esposito | Non lo rovinate

Quante soddisfazioni, ma anche piedi ben saldi per terra. La crescita esponenziale di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell’ Inter, è sotto gli occhi di tutti. Il più piccolo dei fratelli Esposito, una volta blindato dal club nerazzurro in estate, si sta conquistando le prime pagine dei giornali a suon L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Mkhitaryan difende Pio Esposito: “Non lo rovinate”

Contenuti che potrebbero interessarti

Guarro - I giocatori in scadenza 2026 dovrebbero tutti lasciare l’Inter: si tratta di DeVrij, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan, con un ripensamento che potrebbe arrivare solo su DeVrij. Su Frattesi si vuole vedere il rendimento prima di parlare di rinnnovo. L’Inter riscat - X Vai su X

? Henrikh Mkhitaryan ha parlato a DAZN in vista del big match Roma-Inter di sabato 18 ottobre, soffermandosi sul confronto tra le due squadre e sul suo rapporto con il tecnico nerazzurro Christian Chivu. «Chivu mi ricorda Mourinho per alcuni dettagli e il - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Mkhitaryan trascinatore: “Cosa ho detto di fare a Pio e Bonny”, poi sull’arrivo di Chivu - In una lunga intervista Henrikh Mkhitaryan ha parlato del suo momento all'Inter. Scrive spaziointer.it

Mkhitaryan: “Non rovinate Pio Esposito! Lautaro grande capitano. Sul mio futuro dico…” - In occasione dell'uscita del suo libro, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, si è raccontato in una lunga intervista a DAZN ... Secondo msn.com

Inter, rivoluzione Chivu: ora la squadra difende 7 metri più avanti. Ecco come - La mano del tecnico inizia a vedersi chiaramente: la squadra è più verticale La rivoluzione tattica di Cristian Chivu all’Inter si ... Si legge su calcionews24.com