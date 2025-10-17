Inter le ultime su Bonny Pio Esposito Sommer e Thuram in vista della Roma

Il tecnico dei nerazzurri ha presentato in conferenza stampa la sfida di sabato alle 20.45 contro la Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, le ultime su Bonny, Pio Esposito, Sommer e Thuram in vista della Roma

Altre letture consigliate

Verso Roma-Inter ? Come stanno Angelino e Bailey? Ecco le ultime sulle loro condizioni #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini ritrova l'Inter, Chivu la Roma: le loro ultime volte con i due club #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Inter, le ultime su Bonny, Pio Esposito, Sommer e Thuram in vista della Roma - Il tecnico dei nerazzurri Chivu ha toccato in conferenza stampa alcuni argomenti interessanti anche in ottic ... Come scrive msn.com

Roma-Inter: chi al posto di Thuram? Bonny in vantaggio, Pio scalpita - Christian Chivu torna nella Capitale, dove ha giocato per quattro anni: "I giallorossi hanno trovato equilibrio tra vecchio e nuovo tecnico. Si legge su ilgiorno.it

“Accordo chiuso da mesi”: la rivelazione sul colpo Inter - L’ Inter ha scelto di puntare forte su Bonny, anche grazie alla “benedizione” da parte di Cristian Chivu, allenatore che lo aveva già fatto crescere a Parma. Si legge su passioneinter.com