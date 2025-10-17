Inter le probabili formazioni in vista della Roma

Ilprimatonazionale.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime in vista della Roma Riparte il campionato di  Serie A con  big match dello Stadio Olimpico tra  Roma  e  Inter. I giallorossi, che sin qui hanno conquistato 15 punti sui 18 a disposizione, guidano la classifica a braccetto con il Napoli di Antonio Conte. Nella capitale, però, arriva l’Inter, in pieno slancio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter le probabili formazioni in vista della roma

© Ilprimatonazionale.it - Inter, le probabili formazioni in vista della Roma

Leggi anche questi approfondimenti

inter probabili formazioni vistaRoma-Inter: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario - Terminata la pausa d'ottobre dedicata agli impegni internazionali, la Serie A torna in campo per il settimo turno del campionato. Riporta ilmessaggero.it

inter probabili formazioni vistaRoma-Inter, le probabili formazioni - Tre ballottaggi per Gasperini mentre Chivu ha un solo dubbio in attacco: Bonny, che ha lavorato ad Appiano durante tutta la sosta, o Pio Esposto per sostituire Thuram? Lo riporta sport.sky.it

inter probabili formazioni vistaRoma-Inter: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario, arbitro e precedenti del big match della settima giornata di Serie A - Terminata la pausa d'ottobre dedicata agli impegni internazionali, la Serie A torna in campo per il settimo turno del campionato. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Probabili Formazioni Vista