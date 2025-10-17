Inter in evoluzione con Chivu verticalità e catene laterali | cosa deve fare la Roma?

Un big match che porta con se innumerevoli temi quello tra Roma e Inter, vero fiore all’occhiello di una settima giornata di Serie A che vedrà cambiare ulteriormente gli equilibri di un campionato imprevedibile. La classifica è relativa a questo punto della stagione, ma resta il fatto che i giallorossi sono al comando con il Napoli, e vogliono capire tramite tale sfida di cartello a che punto del loro processo di maturazione si trovano; nerazzurri invece che seguono a -3 e sembrano aver ingranato prima della pausa. Cosa aspettarsi dalla partita? Sicuramente uno scontro generazionale tra Chivu e Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Inter in evoluzione, con Chivu verticalità e catene laterali: cosa deve fare la Roma?

