Inter il Manchester United piomba su Dimarco | Ausilio prepara il rinnovo

Archiviata una volta per tutte la sosta per le Nazionali, l'Inter si prepara nuovamente al rientro in campo. I nerazzurri sono reduci da 5 vittorie consecutive ed hanno scalato la classifica, tornando nelle sue parti alte. L'obiettivo è quello di dimostrare di avere ciò che serve per lottare anche quest'anno per lo Scudetto. La prossima gara è quella con la Roma, in programma domani sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida estremamente delicata e di alta quota, contro un cliente che di fatto comanda la graduatoria dopo un ottimo avvio di annata. Al tempo stesso, però, la Beneamata starebbe delineando il piano da seguire nelle prossime sessioni di calciomercato.

