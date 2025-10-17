Inter D’Angelo | Ho fatto di tutto per trattenere Pio a Spezia

Le parole dell’ex allenatore di Pio Il tecnico dello Spezia, Luca D’Angelo, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Cesena, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’attaccante dell’Inter, Pio Esposito: “Io in primis, lo posso dire, ho combattuto con tutto me stesso per cercare di convincere l’Inter a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, D’Angelo: “Ho fatto di tutto per trattenere Pio a Spezia”

Inter, Chivu: "L'infortunio di Thuram non è gravissimo. Ho un'idea per il partner di Lautaro" - I nerazzurri, reduci dal successo in Champions League contro lo Slavia Praga, cercano il quinto successo consecutivo tra ... Secondo corrieredellosport.it

Inter: Chivu 'rumore dei nemici? Ho altro a cui pensare' - Il rumore dei nemici fa parte del gioco, è sempre stato di attualità però tiro avanti per la mia strada. Da ansa.it

Inter, Chivu: "Ho visto l'atteggiamento giusto ma possiamo fare meglio. Contento di Pio, regge la pressione" - "La nota positiva è la vittoria perché eravamo in debito su questo aspetto. Secondo sportmediaset.mediaset.it