Inter Chivu | Stima per Gasperini Esposito è salito sul palco e ora deve ballare

Alla vigilia della sfida tra Roma e Inter, Chivu ha commentato le aspettative sul match che si terrà alle ore 20:45 del 18 ottobre e che sarà valida per la settima giornata di Serie A. 7 minuti fa 17 Ottobre 2025 16:21 4:21 pm La Roma segna poco, ma ha fatto tanti punti. “ Siamo solo all’inizio, ci sono margini di miglioramento per tutti. La Roma continuerà a crescere perché un allenatore nuovo non può stravolgere tutto in due mesi” 9 minuti fa 17 Ottobre 2025 16:19 4:19 pm Che ricordo ha di Roma?. “Ho avuto grandi allenatori, a partire da Capello che mi aveva voluto a Roma, dove mi sono innamorato dell’Italia e di tutto quello che mi ha dato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

