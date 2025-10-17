Inter Bonny scalpita per la sfida alla Roma

Ilprimatonazionale.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recupero di Thuram Marcus Thuram continua a lavorare a parte per recuperare dal problema muscolare al bicipite femorale e punta a rientrare per la sfida di campionato contro il Napoli del 25 ottobre.  Nel frattempo, l’infermeria nerazzurra si è popolata ulteriormente a causa  degli infortuni di Di Gennaro,  e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter bonny scalpita per la sfida alla roma

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Bonny scalpita per la sfida alla Roma

Altre letture consigliate

inter bonny scalpita sfidaCdS – Inter, tocca a Bonny? Deve aggiungere due cose in vista della sfida con la Roma - Il francese è in pole per una maglia da titolare all'Olimpico contro i giallorossi dopo il gol e i tre assist con la Cremonese ... Lo riporta msn.com

inter bonny scalpita sfidaInter, Bonny a caccia della rivincita: i precedenti con la Roma… - Nelle due gare precedenti contro i giallorossi, con la maglia del Parma, il francese ha sempre perso e mai segnato ... Riporta msn.com

Inter, Thuram out: c'è Bonny (ma scalpita Pio Esposito). Carlos Augusto e de Vrij dall'inizio - Le quattro vittorie di fila tra campionato e Champions League hanno ridato serenità all’Inter, che sembrava essersi smarrita dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Bonny Scalpita Sfida