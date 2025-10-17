Inter Bonny scalpita per la sfida alla Roma

Il recupero di Thuram Marcus Thuram continua a lavorare a parte per recuperare dal problema muscolare al bicipite femorale e punta a rientrare per la sfida di campionato contro il Napoli del 25 ottobre. Nel frattempo, l’infermeria nerazzurra si è popolata ulteriormente a causa degli infortuni di Di Gennaro, e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Bonny scalpita per la sfida alla Roma

Altre letture consigliate

Verso Roma-Inter: PIO E BONNY PER UN POSTO Sky Sport conferma il forfait di Thuram dalla sfida dell'Olimpico, con Chivu ancora indeciso su quel che sarà il compagno di reparto di Lautaro Martinez Bonny un passo avanti rispetto ad Esposito, ma la d - facebook.com Vai su Facebook

Paolo #Bonolis: “Pio #Esposito è una bella branda. Anche #Bonny mi piace molto. #Diouf? I giovani hanno bisogno di ambientarsi: anche #Zidane e #Platini furono in difficoltà i primi mesi in Italia, quando arrivarono dalla Francia…”. #Inter - X Vai su X

CdS – Inter, tocca a Bonny? Deve aggiungere due cose in vista della sfida con la Roma - Il francese è in pole per una maglia da titolare all'Olimpico contro i giallorossi dopo il gol e i tre assist con la Cremonese ... Lo riporta msn.com

Inter, Bonny a caccia della rivincita: i precedenti con la Roma… - Nelle due gare precedenti contro i giallorossi, con la maglia del Parma, il francese ha sempre perso e mai segnato ... Riporta msn.com

Inter, Thuram out: c'è Bonny (ma scalpita Pio Esposito). Carlos Augusto e de Vrij dall'inizio - Le quattro vittorie di fila tra campionato e Champions League hanno ridato serenità all’Inter, che sembrava essersi smarrita dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus. Lo riporta msn.com