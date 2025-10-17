Inter Bonny ha convinto tutti | con la Roma dal 1' E Chivu in Champions pensa alla coppia baby

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I suoi numeri durante la sosta sono migliorati: domani è pronto ad affiancare Lautaro. E può partire anche in Coppa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

