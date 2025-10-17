Inter Ausilio | Arabia? Sto bene dove sono

Uno dei punti fermi della dirigenza dell’Inter è senza ombra di dubbio Piero Ausilio. Quest’ultimo ha sempre dato prova di sapere come operare sul mercato, di avere le idee chiare su come rinforzare la rosa dei nerazzurri attraverso le occasioni. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il direttore sportivo ha parlato di diversi argomenti sul mondo della Beneamata. Queste le sue dichiarazioni: “ Il ruolo del direttore sportivo è fondamentale. Braida, Sartori e Sabatini sono fonti di ispirazione. Per quanto concerne i presidenti che ho avuto, Marotta è un passionale. Steven Zhang era un innovatore, Thohir era visionario e coraggioso mentre Oaktree è solido e strutturato”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

