Insulti a Meloni Boldrini difende Landini e getta alle ortiche anni di battaglie di genere sulle desinenze

Il copione è sempre lo stesso: un attacco può essere considerato sessista solo se l’offesa viene rivolta a una donna di sinistra. Quando il bersaglio degli insulti è invece una donna di centrodestra e a pronunciare le ingiurie un esponente di sinistra, allora c’è sempre una giustificazione pronta a scattare per evitare le scuse e silenziare eventuali polemiche. E in prima fila, a difendere il signore di turno che ha pronunciato le offese, scendono sempre in campo quelle che si definiscono “femministe”. Per avere una rappresentazione plastica di questo schema che si ripete puntualmente è sufficiente aprire i giornali e cercare l’intervista dell’ ex Presidente della Camera, Laura Boldrini al quotidiano La Repubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Insulti a Meloni, Boldrini difende Landini e getta alle ortiche anni di battaglie di genere sulle desinenze

