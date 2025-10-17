Insultata e presa per il collo da Luca Vildoza il racconto dell’operatrice della Croce Rossa | Dopo di lui è scesa dall’auto anche la donna ecco cosa mi ha fatto

Marito e moglie finiti in manette, poi rilasciati e accusati di lesioni a personale sanitario. Ora arriva anche la denuncia della parte offesa. Luca Vildoza e Milica Tasic, rispettivamente cestista della Virtus Bologna e Pallavolista di Belgrado, sono accusati di aver insultato e aggredito una volontaria del 118 a bordo di un’ambulanza ferma sulla circonvallazione di Bologna. La vicenda risale alla notte tra il 15 e il 16 ottobre, dopo la vittoria della Virtus contro il Monaco. L’operatrice aggredita, 55enne in servizio alla croce Rossa, ha presentato denuncia alle forze dell’ordine. «Ancora non riesco bene a capire che cosa e perché è successo tutto questo», ha detto la donna, «posso solo dire di stare male, credo nel mio lavoro ed è la prima volta che mi succede una cosa simile». 🔗 Leggi su Open.online