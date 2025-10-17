installato il robot per la preparazione di farmaci chemioterapici

Robot per la preparazione dei farmaci chemioterapici ai blocchi di partenza. L’Azienda sanitaria territoriale di Fermo, infatti, annuncia che è stata completata la fase di installazione del macchinario di ultima generazione donato all’Ast Fermo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. Si tratta di un sistema robotizzato progettato per preparare farmaci chemioterapici con precisione e sicurezza, garantendo la massima qualità delle cure per i pazienti oncologici. Il robot è stato installato negli spazi dell’Ufa (Unità Farmaci Antiblastici) dell’Ast di Fermo. Il nuovo laboratorio è stato presentato ufficialmente il 12 novembre scorso e rappresenta un’eccellenza assoluta nell’ambito della preparazione dei farmaci chemioterapici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

