Insignita della Serena Medal of Honor dalla British Academy Nadia Urbinati orgoglio riminese

Riminitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Rimini esprime soddisfazione e orgoglio per il prestigioso riconoscimento che British Academy, celebre istituzione britannica di scienze umane e sociali, ha assegnato alla professoressa Nadia Urbinati.L’istituto britannico ha infatti insignito la studiosa riminese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

insignita serena medal ofNadia Urbinati insignita della Serena Medal of Honor dalla British Academy - La British Academy, la più prestigiosa istituzione britannica dedicata alle scienze umane e sociali, ha conferito a Nadia Urbinati la Serena Medal of Honor, ... Si legge su chiamamicitta.it

insignita serena medal ofPer la politologa Nadia Urbinati la Serena Medal of Honor della British Academy - La British Academy, celebre istituzione britannica di scienze umane e sociali, ha assegnato alla professoressa Nadia Urbinati la ‘Serena Medal of Honor’, tra le onorificenze più conosciute al mondo, ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Insignita Serena Medal Of