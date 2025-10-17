Insetti con un superpotere | rilevare campi elettrici
Biologi scoprono che il pronoto dei Membracidi amplifica la loro capacità di rilevare deboli campi elettrici per difendersi dai predatori L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nella notte, tra venerdì 19 e sabato 20 settembre, è in programma una nuova disinfestazione adulticida contro zanzare, mosche e altri insetti volanti nell'area urbana di San Giovanni Rotondo. L'intervento, che rientra anche tra i provvedimenti suggeriti dalla As - facebook.com Vai su Facebook