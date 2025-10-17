Insetti con un superpotere | rilevare campi elettrici

Biologi scoprono che il pronoto dei Membracidi amplifica la loro capacità di rilevare deboli campi elettrici per difendersi dai predatori L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

insetti con un superpotere rilevare campi elettrici

