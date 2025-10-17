Inseguito nel cuore della notte preso a pugni in faccia e rapinato del Rolex Le indagini portano a tre arresti
Aggredito, picchiato e derubato del suo Rolex. E' la notte da incubo vissuta da un uomo, costretto anche alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Il fatto, che risale ad un fine settimana dello scorso mese di settembre, è avvenuto all'esterno di un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
L’uomo è stato inseguito fuori dalla chiesa dal sacerdote, che lo ha fermato mentre era al telefono con la polizia - facebook.com Vai su Facebook
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru - Non ottenendo alcuna risposta positiva, il Sansalan perderà il controllo e si metterà all'inseguimento ... Da comingsoon.it
La notte nel cuore, episodi turchi: Samet ha un incidente d'auto mentre insegue Sumru - Samet Sansalan rischierà la vita nelle prossime puntate de La notte nel cuore, nel momento in cui avrà un incidente d'auto. Riporta it.blastingnews.com
La notte nel cuore torna eccezionalmente stasera su Canale 5: chi vuole uccidere Tahsin? - La notte nel cuore cambia giorno di trasmissione per esigenze di palinsesto e si prepara a far compagnia al pubblico di Canale 5 in questo martedì 14 ottobre, ma le anticipazioni sono funeste ... Come scrive msn.com