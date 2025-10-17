Inseguiti e speronati in autostrada | i ladri imboccano l’A14 in contromano per fuggire

Bologna, 17 ottobre 2025 – A tutta velocità lungo l’A14 su un’auto rubata: inseguito, ha speronato l’auto della polizia stradale pur di fuggire. A intercettare il veicolo sono stati gli agenti che hanno arrestato un trentenne albanese per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per ricettazione. Cosa è successo. La scena da far west è avvenuta nella notte dell’11 ottobre scorso. L’auto nera, con a bordo tre persone, è stata intercettata sull’autostrada A14: alla vista della pattuglia di polizia, si è lanciata in una fuga a tutta velocità, con comportamenti pericolosi per le altre auto di passaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

