La settimana di messe in onda di Uomini e Donne si è conclusa con una puntata molto movimentata. Gli utenti del web hanno notato alcune inquadrature “scostumate” che gli autori avrebbero fatto nei riguardi delle dame, ma non solo. Non sono mancate discussioni accese e maschere calate. Scontro tra Magda e Mario Lenti a Uomini e Donne, e inquadrature osé sulla donna. Nella puntata odierna di Uomini e Donne Magda ha sbottato contro Mario Lenti accusandolo di aver tirato in ballo delle faccende sue personali molto delicate che si sarebbe potuto risparmiare. Il cavaliere, infatti, ha parlato in tv di casa sua e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Inquadrature osé su Magda a UeD, Rocco e Cinzia sparlano della redazione (FOTO)