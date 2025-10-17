Innovazione e competenze per il futuro delle reti

Promuovere l'innovazione e lo sviluppo di competenze nelle reti di telecomunicazioni. Questo è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato da FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura di rete digitale più avanzata, estesa e capillare in Italia, e CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), l'ente che riunisce le principali università nazionali attive nel campo delle tecnologie ICT. "L'accordo tra FiberCop e CNIT – sottolinea Maria Lamelas Godinez, Chief Human Resources Officer di FiberCop – ci consente di preparare le professionalità necessarie per guidare la trasformazione digitale valorizzando il capitale umano.

