Infortunio Thuram quando torna il francese? L’annuncio di Chivu alla vigilia di Roma Inter

Inter News 24 : ecco cos’ha detto il tecnico nerazzurro. Vigilia di pretattica in casa Inter. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata trasferta contro la Roma, il tecnico Cristian Chivu non ha sciolto i dubbi sulla formazione, in particolare per quanto riguarda l’attacco. Sulla scelta tra Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito per affiancare Lautaro, ha spiegato di avere a disposizione tre attaccanti bravi a interpretare il ruolo a prescindere dall’avversario. Il vero mistero, però, riguarda Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Thuram, quando torna il francese? L’annuncio di Chivu alla vigilia di Roma Inter

