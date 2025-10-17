Infortunio Thuram non ci saranno forzature | il piano per il recupero fissato questo obiettivo

Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. In casa Inter l’attenzione è tutta sul reparto offensivo in vista della sfida di domani sera all’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. L’assenza di Marcus Thuram, fermato da un problema fisico, costringe Cristian Chivu a ridisegnare l’attacco, scegliendo la spalla ideale per Lautaro Martinez. Il ballottaggio è tra Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, ma secondo La Gazzetta dello Sport il favorito resta l’ex Parma, considerato dal tecnico romeno l’alternativa più naturale proprio al posto di Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Thuram, non ci saranno forzature: il piano per il recupero, fissato questo obiettivo

Scopri altri approfondimenti

? Altro infortunio in casa Inter Dopo aver perso Marcus Thuram, i nerazzurri dovranno fare anche a meno di Matteo Darmian per il match contro la Roma Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla c - facebook.com Vai su Facebook

Dall'infortunio all'esordio da titolare con la Francia: la #Juve ha bisogno di ritrovare il miglior #Thuram - X Vai su X

Infortunio Thuram, parla il responsabile dell’area medica: le ultime verso Roma-Inter - Attualmente alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra ... Si legge su fantamaster.it

Infortunio Thuram: quante partite salta e quando torna con l’Inter - Le ultime sull’infortunio di Marcus Thuram, quante gare salterà con l’Inter e quali sono le previsioni per il recupero. Segnala newsmondo.it

Infortunio Thuram, l’Inter rischia nulla: anche quella partita è a rischio - Le ultime sui tempi di recupero dell’attaccante francese L’Inter si confronta con la realtà e mette da parte le speranze di ... Riporta calcionews24.com