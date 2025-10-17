Infortunio Thuram giungono novità sulle condizioni del francese Cosa filtra in vista di Inter Napoli

Inter News 24 Infortunio Thuram: il francese è protagonista di una corsa contro il tempo per tornare a disposizione per la sfida con il Napoli. Domani sera, nella sfida contro la Roma allo Stadio Olimpico, l’Inter dovrà fare a meno di Marcus Thuram, che non sarà disponibile per il match. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante francese, che sta proseguendo il suo recupero con lavoro personalizzato, continuerà a lavorare a parte con l’obiettivo di essere pronto per il prossimo impegno, previsto per sabato 25 ottobre contro il Napoli. Il tecnico Cristian Chivu dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi attaccanti più dinamici contro la squadra di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Thuram, giungono novità sulle condizioni del francese. Cosa filtra in vista di Inter Napoli

