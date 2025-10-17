Infortunio Pulisic arrivato il verdetto degli esami | il Milan incassa un altro colpo

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato l'esito degli esami medici svolti in tarda mattinata da Christian Pulisic, classe 1998, attaccante del Milan, dopo l'infortunio muscolare rimediato nel corso dell'ultima amichevole tra gli U.S.A. e l'Australia. Non sono belle news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infortunio pulisic arrivato il verdetto degli esami il milan incassa un altro colpo

© Pianetamilan.it - Infortunio Pulisic, arrivato il verdetto degli esami: il Milan incassa un altro colpo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

infortunio pulisic arrivato verdettoInfortunio Pulisic, arrivato il verdetto degli esami: il Milan incassa un altro colpo - È arrivato l'esito degli esami medici svolti, nella tarda mattinata odierna, da Christian Pulisic, attaccante classe 1998 del Milan che aveva rimediato un infortunio in Nazionale. Si legge su msn.com

infortunio pulisic arrivato verdettoInfortunio Pulisic, fissati gli esami: cosa filtra sui tempi di recupero - Non sembrano arrivare notizie confortanti per il Milan sullo stop di Pulisic. fantamaster.it scrive

infortunio pulisic arrivato verdettoInfortunio Pulisic con gli USA, Milan in ansia: le condizioni e quante partite rischia di saltare - Allarme in casa Milan: Pulisic esce per infortunio con gli USA, rischio stop per il jolly offensivo rossonero. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Pulisic Arrivato Verdetto