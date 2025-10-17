Infortunio Pulisic arriva l’esito degli esami per l’attaccante statunitense! Allegri perde un altro titolare | i dettagli

Infortunio Pulisic, gli esami confermano la lesione: Max Allegri perde un altro titolare. Tutti gli aggiornamenti I problemi non finiscono per Massimiliano Allegri: l’infermeria di Milanello continua a riempirsi e, dopo lo stop di Adrien Rabiot per una lesione al soleo, anche Christian Pulisic è costretto a fermarsi. L’attaccante statunitense ha riportato un infortunio durante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Pulisic, arriva l’esito degli esami per l’attaccante statunitense! Allegri perde un altro titolare: i dettagli

