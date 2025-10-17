Infortunio Pulisic altra tegola per Allegri | ufficiali le condizioni dell’attaccante del Milan l’esito degli esami e quanto dovrà stare fuori

Infortunio Pulisic, ecco l’esito degli esami a cui è stato sottoposto l’americano. Ufficiali le condizioni e quanto dovrà stare fuori. Piove sul bagnato in casa Milan. La sosta per le nazionali presenta un conto salatissimo e, dopo lo stop di Rabiot, l’infermeria rossonera accoglie un altro pezzo da novanta: Christian Pulisic. L’attaccante statunitense si è infortunato con la sua nazionale, e gli esami di oggi hanno confermato i timori: per lui si prospetta uno stop di diverse settimane. La diagnosi: lesione di basso grado al bicipite femorale. Come riportato da Milannews24, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Pulisic, altra tegola per Allegri: ufficiali le condizioni dell’attaccante del Milan, l’esito degli esami e quanto dovrà stare fuori

