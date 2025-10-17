Infortunio mortale al porto sindacati convocano un presidio in piazza | Sicurezza sul lavoro è diritto irrinunciabile
Mentre il mondo del lavoro e la comunità ravennate sono ancora sconvolti dalla tragedia sul lavoro di ieri allo stabilimento Sapir di Ravenna, dove il 67enne Giuseppino Zuccoli ha perso la vita, i sindacati Cgil, Cisl e Uil convocano un presidio per martedì 21 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ravenna, un’ora di sciopero dopo l’infortunio mortale al porto: «Ennesimo grave episodio con la presenza di aziende in appalto» - X Vai su X
Ravenna, un’ora di sciopero dopo l’infortunio mortale al porto: «Ennesimo grave episodio con la presenza di aziende in appalto» - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio mortale alla Sapir: presidio di CGIL, CISL e UIL martedì 21 ottobre in piazza del Popolo a Ravenna - La tragica morte di Giuseppino Zuccoli, autotrasportatore deceduto nella mattina di giovedì 16 ottobre in un incidente sul lavoro al porto di Ravenna, ha ... Come scrive ravennanotizie.it
Incidente mortale al porto di Ravenna, i sindacati proclamano lo sciopero - I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero per protestare contro la morte del 67enne Giuseppino Zuccoli, il camionista (dipendente di una ... Da ravennaedintorni.it
Infortunio mortale alla SAPIR. Lunedì 20 ottobre sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende operanti nel porto di Ravenna - In seguito all'incidente mortale sul lavoro, verificatosi quest'oggi allo stabilimento SAPIR, nel quale ha perso la vita Giuseppino Zuccoli, le ... Secondo ravennanotizie.it