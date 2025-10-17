Infortunio Kean cosa filtra verso Milan-Fiorentina

2025-10-17 14:38:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: La Fiorentina è in ansia per le condizioni di Moise Kean. A due giorni dal big match contro il Milan, l’allenatore dei viola Stefano Pioli non ha ancora deciso se schierare l’attaccante classe 2000 da titolare: nei giorni scorsi ha ricominciato ad allenarsi prima in piscina e poi sul campo, a 48 ore dal giorno della partita ha lavorato parzialmente in gruppo ma l’ex Juventus e Psg rimane in dubbio per la sfida di San Siro in programma domenica 19 ottobre alle 20.45 nella prima giornata dopo la sosta del campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com