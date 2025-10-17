Infortunio Kean cosa filtra verso Milan-Fiorentina
2025-10-17 14:38:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: La Fiorentina è in ansia per le condizioni di Moise Kean. A due giorni dal big match contro il Milan, l’allenatore dei viola Stefano Pioli non ha ancora deciso se schierare l’attaccante classe 2000 da titolare: nei giorni scorsi ha ricominciato ad allenarsi prima in piscina e poi sul campo, a 48 ore dal giorno della partita ha lavorato parzialmente in gruppo ma l’ex Juventus e Psg rimane in dubbio per la sfida di San Siro in programma domenica 19 ottobre alle 20.45 nella prima giornata dopo la sosta del campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
Infortunio Kean, parla il medico della Fiorentina: il punto con lo staff della Nazionale e l'esito degli esami - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio #Kean, parla il medico della Fiorentina: il punto con lo staff della Nazionale e l'esito degli esami - X Vai su X
Infortunio Kean, cosa filtra verso Milan-Fiorentina - A due giorni dal big match contro i rossoneri, l'allenatore viola Stefano Pioli ha fatto il punto in conferenza stampa ... Lo riporta msn.com
Italia, stop Kean: rientro anticipato o no? Cosa filtra sulle sue condizioni - L'Italia e la Fiorentina devono fare i conti con lo stop di Kean: le prime sensazioni in vista degli esami ... fantamaster.it scrive
Infortunio Kean, che succede ora: le sensazioni per Milan-Fiorentina - Infortunio Kean – Nelle scorse ore Kean ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo la distorsione ala caviglia rimediata nella sfida contro l’Estonia. Scrive fantamaster.it