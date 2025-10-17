Infortunio Juve, il difensore brasiliano ha in mente il ritorno in campo con i bianconeri: «Un passo avanti». Ecco il post sui social Un messaggio breve, ma carico di significato. A pochi giorni dall’operazione al menisco, Gleison Bremer ha voluto trasmettere forza e ottimismo a tutto l’universo bianconero. Con un post sui social, il leader . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Juve, Bremer ha solo in mente il ritorno in campo: «Un passo avanti». Ecco l’aggiornamento sui social