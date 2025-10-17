Infortunio Juve Bremer ha solo in mente il ritorno in campo | Un passo avanti Ecco l’aggiornamento sui social
Infortunio Juve, il difensore brasiliano ha in mente il ritorno in campo con i bianconeri: «Un passo avanti». Ecco il post sui social Un messaggio breve, ma carico di significato. A pochi giorni dall’operazione al menisco, Gleison Bremer ha voluto trasmettere forza e ottimismo a tutto l’universo bianconero. Con un post sui social, il leader . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’infortunio di #Bremer potrebbe costringere Igor #Tudor a fare di necessità virtù. Se nelle prime uscite la Juventus ha schierato in media quattro difensori a partita, ora diventa quasi inevitabile pensare a una difesa a quattro con due soli centrali: una scelta - facebook.com Vai su Facebook
#Tudor e la scelta dopo l’infortunio di #Bremer: Igor ridisegna la #Juve così - X Vai su X
Juventus, Bremer inizia la riabilitazione: "Un passo avanti" - Il difensore brasiliano è stato operato al ginocchio dopo la lesione del menisco. Segnala msn.com
Infortunio Juve, Bremer ha solo in mente il ritorno in campo: «Un passo avanti». Ecco l’aggiornamento sui social - Infortunio Juve, il difensore brasiliano ha in mente il ritorno in campo con i bianconeri: «Un passo avanti». Si legge su calcionews24.com
Infortunio Bremer, chi sostituisce il difensore in Como Juve? Importanti aggiornamenti sulla difesa bianconera: c’è un ballottaggio da risolvere - Tutti gli aggiornamenti sulle possibili scelte di Tudor La sosta per le nazionali è finita, ma l’emergenza in casa Juve non si arresta, sp ... Riporta juventusnews24.com