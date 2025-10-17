Infortunio Darmian da escludere un recupero lampo | cosa filtra
Inter News 24 Infortunio Darmian, le ultime sulle condizioni del difensore nerazzurro in vista della prossima sfida al Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter dovrà fare a meno di Matteo Darmian nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Il difensore classe 1989, uno dei giocatori più affidabili della gestione Cristian Chivu, è stato fermato da un fastidio muscolare che ha consigliato allo staff tecnico di non rischiarlo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Darmian verrà valutato giorno dopo giorno, con l’obiettivo di rientrare in gruppo la prossima settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com
