Infortunio Bremer il brasiliano ha già in mente il ritorno in campo | Un passo avanti Ha aggiornato così i tifosi sulle sue condizioni – FOTO

Infortunio Bremer, il brasiliano ha voluto aggiornare i tifosi sulle sue condizioni attraverso questo messaggio social. Cosa ha scritto – FOTO. Un passo avanti. Un messaggio semplice, ma potentissimo. A pochi giorni dall’operazione al menisco, Gleison Bremer ha voluto lanciare un segnale di grande forza e ottimismo a tutto il mondo Juventus. Con un post sui suoi canali social, il leader difensivo bianconero ha mostrato di aver già iniziato il suo percorso di recupero. “Un passo avanti”: il messaggio di speranza dalla palestra. Il difensore brasiliano ha pubblicato una foto che lo ritrae già al lavoro in palestra, accompagnata da una didascalia breve ma carica di significato: « Un passo avanti ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, il brasiliano ha già in mente il ritorno in campo: «Un passo avanti». Ha aggiornato così i tifosi sulle sue condizioni – FOTO

