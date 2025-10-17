Infortunio Bremer chi sostituisce il difensore in Como Juve? Importanti aggiornamenti sulla difesa bianconera | c’è un ballottaggio da risolvere

Infortunio Bremer, chi sostituisce il difensore in Como Juve? Tutti gli aggiornamenti sulle possibili scelte di Tudor. La sosta per le nazionali è finita, ma l’emergenza in casa Juve non si arresta, specialmente in difesa. In vista della delicata trasferta di domenica contro il Como, il tecnico Igor Tudor deve fare i conti con le pesantissime assenze di Gleison Bremer e Juan Cabal. Come riportato da Tuttosport, l’allenatore croato ha le idee chiare sul modulo, ma deve ancora sciogliere un dubbio fondamentale su chi guiderà la retroguardia. Nonostante l’emergenza, Tudor sembra intenzionato a proseguire sulla strada del 3-4-2-1, un sistema che garantisce equilibrio ma che, senza il suo leader difensivo, necessita di nuovi interpreti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, chi sostituisce il difensore in Como Juve? Importanti aggiornamenti sulla difesa bianconera: c’è un ballottaggio da risolvere

