Infortuni Milan oggi esami per Pulisic | c’è un grosso timore a Milanello e dintorni

Infortunio al bicipite femorale nell'amichevole U.S.A.-Australia per Christian Pulisic, top scorer del Milan di Massimiliano Allegri in questa stagione. Oggi esami per lui: il Diavolo potrebbe dovervi rinunciare per un po'. Ecco la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortuni Milan, oggi esami per Pulisic: c’è un grosso timore a Milanello e dintorni

