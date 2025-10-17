Influenza vaccinazioni gratuite in piazza Verdi | ecco quando

Palermotoday.it | 17 ott 2025

Lunedì 20 ottobre l’Asp inaugura ufficialmente la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 con l’Influ Day, una giornata open dedicata alla prevenzione e alla salute pubblica. In piazza Verdi, dalle 9 alle 14, il personale del Dipartimento di prevenzione sarà a disposizione dei cittadini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

