Influenza stagionale sabato 8 novembre il vax day in zona termale
Per i residenti di Montegrotto Terme che desiderano vaccinarsi contro l’influenza l’appuntamento è sabato 8 novembre dalle 9 alle 13 al Centro comunale "Gino Strada" di via Diocleziana 4 per il vax-day organizzato dai Medici di Medicina Generale in collaborazione con il Comune di Montegrotto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Influenza pesante con 16 milioni casi,da ottobre vaccino - Medicina - Ansa.itA pochi giorni dall'inizio della campagna vaccinale contro l'influenza stagionale 2025-26, che prenderà il via dai primi di ottobre, gli esperti rinnovano l'invito ad immunizzarsi soprattutt
CONTRO L'INFLUENZA STAGIONALE, MERITOCRAZIA ITALIA A FAVORE DELLA CAMPAGNA VACCINALE https://meritocrazia.eu/contro-linfluenza-stagionale-meritocrazia-italia-a-favore-della-campagna-vaccinale/…
Influenza stagionale: vaccinazioni al via dal 13 ottobre (Covid compreso) - E' gratuita per gli over 60enni, i malati cronici dai 6 mesi ai 59 anni, i bimbi dai 6 mesi ai 6 anni, le donne in gravidanza, gli addetti ai servizi di primario interesse collettivo.
Influenza, vaccini a partire dall'8 ottobre. In Puglia un milione di dosi - La Puglia ha acquistato un milione di vaccini per arginare il diffondersi dell'influenza.
Influenza pesante con 16 milioni casi,da ottobre vaccino - 26, che prenderà il via dai primi di ottobre, gli esperti rinnovano l'invito ad immunizzarsi soprattutto alle ...