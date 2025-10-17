Influenza in Giappone è già epidemia | tornano le mascherine A rischio anche l' Europa

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il virus H3N2 si sta diffondendo con ben 5 settimane di anticipo rispetto al previsto, e questo preoccupa molto gli esperti. Il Governo ha già preso le prime misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Influenza, in Giappone è già epidemia: tornano le mascherine. A rischio anche l'Europa

