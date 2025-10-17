Influenza in Giappone è epidemia | 6mila casi e rischio di coinvolgere altri Paesi

Periodicodaily.com | 17 ott 2025

(Adnkronos) – L'influenza è stata dichiarata epidemia nazionale in Giappone. Il numero di infezioni, oltre 6mila, è insolito per questo periodo dell'anno e potrebbe innescare epidemie nei Paesi che si stanno avvicinando all'inverno in Asia e in Europa, sebbene – precisano le autorità sanitarie – sia improbabile che si trasformi in una pandemia globale. In . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com



