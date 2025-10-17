Influenza il Giappone dichiara l’epidemia in anticipo | cosa può significare per l’Europa Italia compresa

Il Ministero della Salute giapponese ha dichiarato l’epidemia nazionale di influenza con un avvio anticipato di circa un mese rispetto alle stagioni tipiche. Casi in forte crescita, chiusure scolastiche a macchia di leopardo e ospedali più sotto pressione nelle aree metropolitane: segnali che spingono a tenere alta l’attenzione anche in Europa. Cosa sta accadendo in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Influenza, il Giappone dichiara l’epidemia in anticipo: cosa può significare per l’Europa (Italia compresa)

Influenza, il Giappone dichiara l'epidemia: troppi casi in anticipo e rischio di diffusione anche in Europa

