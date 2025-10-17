Inflazione a Verona all' 1,6% Cacao caffè e burro gli aumenti maggiori

A settembre, l'aumento annuo dell'inflazione a Verona è dell'1,6%. I dati sono stati elaborati dalla sezione locale di Federconsumatori e risultano in linea con l'andamento nazionale. Questa percentuale posiziona il capoluogo scaligero all'ottavo posto tra i comuni con più di 150mila abitanti per. 🔗 Leggi su Veronasera.it