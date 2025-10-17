Inflazione a Verona all' 1,6% Cacao caffè e burro gli aumenti maggiori

Veronasera.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A settembre, l'aumento annuo dell'inflazione a Verona è dell'1,6%. I dati sono stati elaborati dalla sezione locale di Federconsumatori e risultano in linea con l'andamento nazionale. Questa percentuale posiziona il capoluogo scaligero all'ottavo posto tra i comuni con più di 150mila abitanti per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Inflazione giù, ma prezzi sull'ottovolante. A Terni più caro il trasporto ferroviario, a Perugia rincari per cacao e cioccolato - Il trend decrescente subito dalle tariffe energetiche ha trascinato l’inflazione verso il basso anche in Umbria dove il costo della vita resta comunque sopra la media nazionale. Come scrive ilmessaggero.it

Istat: l'inflazione ad agosto frena al 1,6%, ma rincara l'alimentare - L'inflazione rallenta il passo in agosto, ma nonostante un raffreddamento dei prezzi energetici, il costo dei generi alimentari, verdura e carne in primis, continua a salire e il carrello della spesa ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Inflazione Verona 16 Cacao