Inflazione a Verona all' 1,6% Cacao caffè e burro gli aumenti maggiori
A settembre, l'aumento annuo dell'inflazione a Verona è dell'1,6%. I dati sono stati elaborati dalla sezione locale di Federconsumatori e risultano in linea con l'andamento nazionale. Questa percentuale posiziona il capoluogo scaligero all'ottavo posto tra i comuni con più di 150mila abitanti per. 🔗 Leggi su Veronasera.it
