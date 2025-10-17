Matelica in semifinale di Coppa Italia: nella doppia sfida con il K Sport Montecchio Gallo tornerà in campo il 29 ottobre e il 12 novembre. Ma adesso, eliminata l’Osimana, si torna a pensare al campionato, dal momento che incombe il derby esterno contro i cugini del Fabriano Cerreto. La formazione biancorossa, dopo un ottimo avvio di stagione, sta pagando una serie di infortuni che hanno colpito un po’ tutti i reparti, in particolare la difesa e l’attacco. Il primo pensiero dell’allenatore Lorenzo Ciattaglia è proprio quello di recuperare in fretta gli acciaccati: "Sono contento per la qualificazione – dice il tecnico – ma in questo momento siamo in forte emergenza e la mia preoccupazione principale è quella di riavere al più presto l’intera rosa a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Infermeria piena. Il Matelica si prepara al Fabriano Cerreto. Ciattaglia: "Siamo in forte emergenza, l’obiettivo è riavere tutti a disposizione»