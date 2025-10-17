Infanzia negata | l’Anvcg presenta il nuovo concorso per le scuole

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025

Le conseguenze delle guerre sui bambini al centro della nona edizione del concorso scolastico indetto dall’Anvcg - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Il progetto, rivolto alle scuole medie e superiori, nasce dalla volontà di stimolare un percorso per promuovere la cultura della pace. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

