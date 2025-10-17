Ineos Rosignano a rischio 400 posti di lavoro La Cgil scrive a Giani | Situazione delicata intervenga il governo
Cresce la preoccupazione tra i circa 400 lavoratori del gruppo Ineos di Rosignano. Come riportato dalla Filctem Cgil, il Ceo Jim Ratcliffe recentemente ha dichiarato che se a livello europeo non ci saranno interventi migliorativi su costi dell’energia e dazi con gli Usa potrebbero esserci. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
?Parco industriale di Rosignano, l’allarme del sindacato: «Ineos annuncia tagli, situazione preoccupante» - facebook.com Vai su Facebook
Parco industriale di #Rosignano: l’allarme della @FEMCATOSCANA: “Dopo le notizie su tagli e chiusure annunciati da @INEOS in Germania e Regno Unito c’è profonda preoccupazione anche per il nostro territorio e per l’intero comparto #chimico” - X Vai su X