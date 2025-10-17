Ineos Rosignano a rischio 400 posti di lavoro La Cgil scrive a Giani | Situazione delicata intervenga il governo

Cresce la preoccupazione tra i circa 400 lavoratori del gruppo Ineos di Rosignano. Come riportato dalla Filctem Cgil, il Ceo Jim Ratcliffe recentemente ha dichiarato che se a livello europeo non ci saranno interventi migliorativi su costi dell’energia e dazi con gli Usa potrebbero esserci. 🔗 Leggi su Livornotoday.it